In Provincia siederanno Giurato e Pezzano. Bonito: «opportunità importante per il nostro territorio»

Gino Giurato e Rino Pezzano eletti in consiglio provinciale. Questo il risultato della consultazione elettorale e dello scrutinio dei 699 voti. I 12 nuovi consiglieri provinciali sono Tonio De Maio di Lucera, il sindaco di Vico del Gargano Michele Sementino, Nunzia Palladino di San Giovanni Rotondo, Lucrezia Cilenti di Serracapriola, Gino Giurato di Cerignola e Salvatore Prencipe di Torremaggiore (lista ‘Insieme per la Capitanata’). Miriam Maggi di Orta Nova, Antonio Zuccaro di San Nicandro Garganico e Rino Pezzano di Cerignola (lista ‘Per la Capitanata’). Liliana Rinaldi di Manfredonia (Capitanata Azzurra). Giuseppe Mangiacotti di San Giovanni Rotondo (Capitanata al Centro). Roberto Augello di San Nicandro Garganico (Fratelli d’Italia).

«Saluto con favore l’elezione di Gino Giurato a consigliere provinciale: un’opportunità importante per il nostro territorio che potrà certamente risollevarsi dopo l’assoluto isolamento istituzionale e politico vissuto in questi anni». Così il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, che esprime soddisfazione per l’elezione del consigliere della lista ‘Insieme per la Capitanata’ che ha conquistato un seggio a Palazzo Dogana. «La nostra maggioranza – prosegue il primo cittadino- ha espresso un voto a favore della collettività cittadina, perché siamo convinti che la ribalta di Cerignola sia un fattore estremamente positivo per l’intera Capitanata. Dispiace, e molto, per la mancata partecipazione del Partito Democratico alla consultazione provinciale».

Nessun esplicito riferimento a Rino Pezzano, così come nulla si dice del Pd, per proprio errore fuori dalla competizione. «A Gino Giurato e a tutti i nuovi consiglieri provinciali – dice Bonito – formulo i migliori auguri di buon lavoro. La nostra terra necessita di attenzione e di competenza. La provincia ha urgente bisogno di uno scatto d’orgoglio per risalire la china e abbandonare il fondo delle classifiche nazionali sulla qualità della vita: al di là degli schieramenti, serve compattezza nell’elaborare un progetto comune capace di creare le condizioni per un riscatto collettivo, come territorio e come classe politica» conclude il sindaco di Cerignola.