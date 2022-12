Incidente alla Lupara: muore un uomo in agro di Cerignola

E’ deceduto un 50enne nell’incidente verificatosi ieri pomeriggio nei pressi del bivio della Lupara in territorio di Cerignola. Per cause da accertare la Lancia Y con a bordo la vittima è uscita fuori strada sulla SS544 in prossimità del “bivio” ribaltandosi. L’uomo è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è morto sul colpo. Sul posto 118 e Elisoccorso ma per il 50enne non c’era più nulla da fare. Il sinistro è avvenuto all’incirca intorno alle 18,00 poco distante da Borgo Tressanti. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre ai Vigili del Fuoco.