Incidente sul lavoro, FdI Cerignola: «Condoglianze e riflessioni»

Di seguito una breve nota giunta in redazione da parte di Fratelli d’Italia Cerignola, in cui si esprime vicinanza alla famiglia dell’operaio 70enne deceduto ieri in un incidente sul lavoro.

La notizia del 70enne cerignolano morto ieri sul lavoro riempie di tristezza. Il primo pensiero di affetto giunga alla famiglia che oggi piange una dipartita improvvisa. Attendiamo che su questo terribile episodio si faccia chiarezza. La riflessione principale oggi sia sulla sicurezza sul luogo di lavoro, in ogni attività e per chiunque: ci sono le leggi, ma mancano i controlli. A gennaio di quest’anno, con 46 vittime, si riscontrava in Italia già un incremento del 12% rispetto al 2021. E la situazione in Sicilia, Molise e Puglia è peggiore rispetto al resto del Paese. Dell’incidente di ieri ci sarebbe anche un video: l’impazzimento ed il cinismo social determinano queste anomalie dell’umanità, del normale senso del pudore e del buon senso. Ci auguriamo che non venga diffuso o condiviso oltre. Oggi è il giorno del dolore. Ci stringiamo alla famiglia in lutto. Domani sarà tempo per necessari provvedimenti.