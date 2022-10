Intemperanze e vandalismo dei tifosi del Taranto nella serata del derby al “Monterisi”

Sul campo il risultato è stato 0-0 nel derby fra Audace Cerignola e Taranto, ma a fare tristemente notizia e scalpore sono state le intemperanze dei tifosi jonici durante e dopo il match. I 161 sostenitori ospiti che ieri sera hanno raggiunto l’impianto di via Napoli al loro ingresso si sono “presentati” facendo scoppiare un fragoroso petardo e inneggiando cori contro la tifoseria gialloblu. Nel corso del primo tempo (nonostante i reiterati appelli rivolti dallo speaker di casa) almeno altri quattro petardi sono stati lanciati nell’area di rigore difesa dal portiere dell’Audace Saracco, che per fortuna non è incappato in conseguenze più serie. Gli ordigni – eventualmente occultati molto bene da taluni soggetti – causeranno come minimo una forte ammenda alla società del Taranto, obiettivo centrato dai presunti tifosi, i quali hanno intonato frasi contro l’attuale proprietà e società.

Dopo il triplice fischio, ancora disordini: parecchie auto in sosta nelle vie adiacenti lo stadio sono state danneggiate mediante l’uso di sassi e mazze, così come una navetta è stata oggetto di vandalismo e con un probabile lancio di un lacrimogeno all’interno. «Una partita di calcio rovinata da alcuni balordi che durante il match non hanno fatto altro che lanciare petardi in campo e – subito dopo il fischio finale – devastato auto in sosta, distrutto una navetta del trasporto urbano e vandalizzato un distributore di benzina. La città di Taranto non merita tifosi di questo tipo. Mi auguro che le Forze dell’ordine abbiano individuato i responsabili. Chi compie queste azioni non può rimanere impunito!!», ha scritto sui profili social l’assessore alla Sicurezza del Comune di Cerignola, Teresa Cicolella.

Poco fa anche la società Audace Cerignola ha commentato gli episodi di ieri sera, attraverso un breve comunicato ufficiale: «La S.S. Audace Cerignola esprime solidarietà nei confronti dei tifosi cerignolani e delle attività commerciali coinvolte negli spiacevoli fatti che hanno contrassegnato il post gara di Audace Cerignola-Taranto. La società, con dispiacere, prende pertanto le distanze dall’atteggiamento antisportivo dei tifosi del Taranto. Non è questa la nostra concezione di calcio che è per noi fair play, passione, inclusione, sano divertimento. No alla violenza dentro e fuori dagli stadi», il contenuto della nota. Da sottolineare il comportamento esemplare dei sostenitori cerignolani, i quali hanno dato prova di attaccamento ai colori e maturità, respingendo al mittente qualsiasi provocazione. Al contrario, la furia distruttiva e sconsiderata dei tarantini ha macchiato quella che poteva essere nient’altro che una bella serata di calcio e sport.

