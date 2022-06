Interessanti opportunità lavorative a Cerignola nel settore ristorazione e turismo

Diverse sono le offerte di lavoro pervenute al Centro per l’Impiego di Cerignola nelle ultime settimane. Si tratta di ricerche legate a figure professionali connesse al settore ristorazione e turismo: nello specifico, bagnini, pasticceri, commis di sala, cuochi, chef, barman e camerieri, non solo sul territorio di Cerignola ma anche in strutture alberghiere con sedi dislocate in tutta Italia. I contratti di lavoro sono prevalentemente di natura stagionale (a tempo determinato) e full time/part time a seconda della posizione lavorativa. L’aumento della richiesta di specifiche figure è dettata, indubbiamente, dalla ripresa della bella stagione e dalla necessità per gli esercenti di poter offrire servizi adeguati alla clientela. Le offerte di lavoro vengono pubblicate e aggiornate costantemente sul portale “Lavoro per Te-Puglia”. Per avere maggiori dettagli e/o candidarsi, è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego o consultare il portale www.lavoroperte.regione.puglia.it o scaricare l’app “Lavoro per te Puglia”.

Come candidarsi sul portale “Lavoro per Te”?

1. vai sul sito

2. consulta le offerte di lavoro filtrate per luogo di lavoro, professione, titolo di studio

3. accedi con SPID

4. compila il tuo CV

5. invia la tua candidatura.

Il Centro per l’Impiego di Cerignola offre servizio di incrocio domanda-offerta per aziende e imprese alla ricerca di personale. Per pubblicare gli annunci o per rispondere a quelli attivi, aziende e cittadini possono rivolgersi al Centri per l’Impiego, sito in via Vittorio Veneto, 33 e aperto al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 16.30).