La Bio Gustiamo Flv Cerignola corsara a Cutrofiano (1-3) per la prima gioia stagionale

Dopo due sconfitte, si sblocca nel girone L di serie B2 la Bio Gustiamo Flv Cerignola, corsara 1-3 non senza fatica a Cutrofiano (21-25; 21-25; 25-23; 22-25 i parziali). Coach Michele Drago inserisce Mansi al centro in coppia con Cellamare dall’inizio, per il resto la formazione vede la diagonale Seggiotti-Solarino; Viscito e Casa di banda più Sollaku libero. Esce meglio dai blocchi Cutrofiano (4-1), la Flv ricuce subito ma le salentine restano avanti, in un frangente che si caratterizza per i numerosi errori. Casa segna per l’8-8, eppure è 12-9: si vede poco gioco, molteplici le battute out da ambo le parti. Seggiotti aggancia ancora le salentine (15-15), il Cuore di Mamma torna a condurre (18-16) ma la Flv nelle fasi conclusive trova l’allungo giusto, sorpassando sul 20-21 e conducendo in porto il primo set con un bello strappo finale.

É 1-5 in avvio di seconda frazione, con Cellamare bene dai nove metri e le offensive di Viscito, Solarino e Mansi: due pipe a segno di Casa (4-7), Cutrofiano accorcia, giunge alla parità a quota 9 con l’ace di Martella e mette la freccia sull’11-10, spingendosi fino al 15-11 a causa di diverse imperfezioni in ricezione delle ofantine, le quali però rimontano (17-17) e passano avanti grazie a due invasioni locali. Si ripete lo spunto della Bio Gustiamo (19-22), il secondo cambio di campo si concretizza col muro di Cellamare. Leccesi senza intenzione di cedere: due aces di Martella e sul 5-1 Drago chiama timeout. Il sestetto di Salomoni sembra gestire il vantaggio acquisito, tuttavia dall’altra parte Casa si impegna con regolarità in prima linea ed è pari 11. Cutrofiano trova un altro break (17-14), Telesca rileva Mansi in posto 3 fra le ospiti che, malgrado annullino tre set point, sono costrette al quarto periodo.

Prosegue il buon momento delle padrone di casa (4-1): il muro di Telesca vale l’aggancio e Seggiotti attacca per il 6-8, la ricezione rossogialloblu va spesso in confusione e, pur concedendo qualcosa, le salentine restano incollate. Sul 13-14 dentro Fanizzi per Viscito: il punto a punto si protrae fino al 19-21, quando Casa si carica il peso dell’attacco ma Cutrofiano è sempre lì (21-21). C’è spazio per Puro al posto di Seggiotti, la resistenza delle locali è piegata da una Casa superlativa, da Fanizzi e da un servizio fuori misura di De Diego.

Prima vittoria per la Bio Gustiamo Flv, una iniezione di fiducia per guardare con maggiore serenità alle prossime gare, a partire dalla sfida interna di domenica prossima con avversario Castellaneta.

Ecco il tabellino della Bio Gustiamo Flv con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Seggiotti 5, Solarino 6, Viscito 7, Casa 20, Mansi 5, Cellamare 8, Telesca 3, Fanizzi 2, Puro, Sollaku (libero).