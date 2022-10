La Bio Gustiamo Flv Cerignola sconfitta a Trani nella prima giornata di B2 (3-1)

Si è aperto con una sconfitta il campionato della Bio Gustiamo Flv Cerignola, nel girone L della serie B2, battuta 3-1 dalla Lavinia Group Trani (25-20; 21-25; 25-16; 25-8 i parziali). Coach Michele Drago ha schierato il 6+1 composto da: Seggiotti in regia e Viscito sulla diagonale; Casa e Solarino laterali; Telesca e Cellamare centrali, più Sollaku in difesa. Partenza della sfida sul filo del massimo equilibrio, fino al 17 pari del primo set: nella fase finale però le biancazzurre allungano decisamente, finalizzando il break che porta al primo cambio di campo. Nella seconda frazione ecco la reazione delle rossogialloblu, un ottimo turno al servizio di capitan Viscito crea il solco che le ragazze di Drago riescono a gestire, malgrado il tentativo di rimonta delle padrone di casa.

La maggiore esperienza della squadra guidata da Mazzola si esplicita pienamente nel corso dei periodi successivi, in cui l’Adriatica prende il volo trascinata da Montenegro, De Kunovich e Miranda, con le cerignolane a lasciare progressivamente sempre più campo alle avversarie. Drago a provato a mischiare le carte nel corso della partita, inserendo Puro, Fracchiolla e Mancini, dovendo però incassare il primo stop stagionale. Tuttavia alcune buone indicazioni non sono mancate, siamo soltanto all’inizio del torneo e indubbiamente il lavoro quotidiano in palestra servirà per trovare le giuste alchimie in un gruppo comunque di buone prospettive e sensibilmente modificato in sede di mercato. Domenica prossima la Bio Gustiamo Flv debutterà in casa, al pala “Tatarella”, ospitando la Lg Umbyracing Futura Teramo, anch’essa sconfitta all’esordio.