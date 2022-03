La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola attesa dalla trasferta di Bitetto

Dopo la vittoria interna di sabato scorso contro la Dinamo Molfetta, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola torna a giocare in trasferta in un impegno, sulla carta, agevole contro la giovane formazione della VM Costruzioni Bitetto. Il collettivo allenato da Michele Valentino dovrà dar seguito alla bella prova di sette giorni fa, un 3-0 interno senza storia che ha portato le pantere a quota 23 punti in graduatoria a pari merito con Amatori Bari. La gara di domani sera rappresenta un ulteriore trampolino di lancio per proseguire la striscia positiva e arrivare pronti alla post-season che, senza dubbio, si prospetta abbastanza calda e impegnativa per Rinaldi e compagnia. Gli ingredienti per continuare su questa linea d’onda ci sono tutti e le fucsia non vogliono mollare di un centimetro. Primo servizio fissato per le ore 19:00 di domani, sabato 19 marzo, presso la Palestra del Liceo ‘Amaldi’ di Bitetto.

Il Covid invece continua a condizionare l’Ares Flv in serie B1: a causa della positività di quattro atlete rossogialloblu, il match casalingo previsto per domani contro la capolista Sanitaria Sicom Messina è rinviato a data da destinarsi. Da ormai tre settimane il team di Sarcinella e Leone non scende in campo per impegni ufficiali, così si aggiorna a quattro il conto degli impegni da recuperare nelle prossime settimane.