La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola cede 3-1 in casa della Sportilia Bisceglie

Brutta battuta d’arresto per le pantere fucsia della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, ieri sera, nella sfida del PalaDolmen di Bisceglie, lasciano il passo per 3-1 alla formazione di casa di mister Luzzi che ha meritato i 3 punti per quello fatto vedere sul parquet. Le Sportiliane impongono il primo stop netto della stagione alle cerignolane che, orfane di capitan Altomonte, comunque ben sostituita dalla giovane Lapenna, non sono riuscite a sfatare il tabù PalaDolmen, storicamente un campo sempre difficile per il collettivo ofantino. Dopo questa sconfitta, la Pallavolo Cerignola è ferma al sesto posto a quota cinque punti e, sabato prossimo, la sfida interna con la forte Isernia, a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Da martedì testa bassa e lavorare per tornare a gioire già dalla prossima sfida davanti al pubblico amico.