La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola dà il primo dispiacere alla Star Volley Bisceglie

Chiude con una vittoria la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola. Sul parquet del PalaDileo le fucsia abbattono la capolista Star Volley Bisceglie per 3-1, chiudendo così la regolar season. La squadra allenata da Michele Valentino strappa la prima sconfitta alle nerofucsia, che in campionato non avevano mai perso. Rinaldi e compagne confermano la solidità della squadra e con caparbietà punto dopo punto conquistano la settima vittoria consecutiva in campionato. Le fucsia ora, dopo la sosta pasquale, andranno ai playoff di promozione, nel mini girone contro Nardò e Trepuzzi.

