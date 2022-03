La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola liquida 3-0 la Dinamo Molfetta

Ottima affermazione casalinga delle pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, davanti al pubblico amico del PalaDileo, liquida la pratica Dinamo Molfetta per 3-0 dando una grande prova di cuore e carattere. Tre punti importantissimi che fanno morale, e che archiviano la sconfitta di martedì scorso a Bari contro Amatori. Una vittoria, quella di ieri sera, che permette alle fucsia di Michele Valentino di salire a quota 23 punti in classifica a pari merito proprio con Amatori Volley Bari. Tre punti che rendono più agevole il cammino verso i play-off del collettivo cerignolano, messo a dura prova in questo ultimo mese dalle problematiche Covid. Oltre al successo casalingo, nota importante l’esordio della giovane Chiara Stelluto, classe 2003, subito a referto a pochi minuti dall’ingresso in campo. Adesso due giorni di assoluto riposo, per poi rientrare in palestra martedì sera per preparare al meglio la trasferta di Bitetto, sabato prossimo, contro la penultima in classifica: la VM Costruzioni.

Condividi questo articolo: