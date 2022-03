La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola si sbarazza del Bitetto in poco più di un’ora (3-0)

Al ritorno in campo davanti al pubblico amico del PalaDileo dopo ben due settimane, le fucsia della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola allenate da Michele Valentino s’impongono per 3-0 contro un giovane e volenteroso Bitetto. Altomonte e compagne regolano la pratica in poco più di un’ora di gioco e consolidano la seconda posizione, a quota 26 punti, a pari merito con l’Amatori Bari. Occasione propizia anche per far girare tutta la rosa a disposizione del tecnico ofantino, che ha risposto presente in ottima maniera. La vittoria di qualche ora fa, però, passa subito in secondo piano visto il ritorno in campo previsto per giovedì sera proprio a Bitetto, nel recupero della 18^ giornata di ritorno. Dopo l’impegno esterno di giovedì 31, la Pallavolo Cerignola tornerà a giocare in casa prossima settimana contro il fanalino di coda Potenza.

