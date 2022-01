La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola soffre a Molfetta ma passa al tie break

Sofferta vittoria al tie-break nel recupero della ottava giornata di andata per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, contro una coriacea e ben messa in campo Dinamo Molfetta, soffrono per buona parte dell’incontro e trovano la vittoria soltanto al tie-break dopo una rimonta di carattere ai danni delle locali. In una gara dove gli effetti dello stop ai campionati causa Covid imposto dalla Fipav si sono sentiti e non poco, le fucsia allenate da mister Valentino lasciano tanto spazio alle molfettesi e, addirittura, dopo l’iniziale vantaggio si trovano ad inseguire sul 2 set a 1 per la Dinamo: la reazione delle ofantine non tarda ad arrivare e con una Ilenia Novia alquanto ispirata, Cerignola trova prima il 2-2 e, al tie-break, conquista due punti sofferti ma importanti che la riportano al secondo posto in classifica a quota 15 punti.

Adesso ancora spazio allo stop che durerà fino al 6 di febbraio, in un lungo periodo di tempo dove le pantere potranno soltanto allenarsi e dove sarà poi complicato ritrovare il ritmo partita alla ripresa del campionato. Ripresa che vedrà la Pallavolo Cerignola tornare a giocare il 12 febbraio, a Bari, contro Amatori Volley salvo ulteriori rinvii della Federazione.