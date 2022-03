La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola torna in campo nel recupero contro l’Adria Bari

Dopo quasi due mesi di stop dei campionati e le problematiche Covid che hanno colpito il gruppo squadra fucsia, la Brio Lingerie torna a giocare una gara di campionato davanti al proprio pubblico. Domani sera, sul parquet amico del PalaDileo, la compagine allenata da Michele Valentino ospiterà la Just British Adria Bari delle ex Montenero e Papagno per riprendere la propria corsa nel torneo. I tre punti saranno fondamentali per il collettivo capitanato da Margaret Altomonte sia per il morale ma anche e soprattutto per ritornare al secondo posto in graduatoria, momentaneamente occupato dall’Amatori Bari che, però, ha due gare in più rispetto alle pantere. Primo servizio della gara fissato alle ore 20:30 di domani, giovedì 3 marzo. La Pallavolo Cerignola finalmente riparte.

