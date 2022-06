La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola vince la finale e torna in serie B2

E la promozione in B2 è finalmente realtà per il sodalizio fucsia della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, in un super PalaDileo, fa sua anche gara 2 contro la Tempesta Taranto e corona una stagione fantastica. Grazie al 3-0 di ieri sera, il collettivo del presidente Matteo Russo torna in Serie B dopo quattro anni grazie al grande lavoro svolto da tutti i componenti della famiglia fucsia. Una vittoria che non è una semplice promozione in B2 poiché racchiude al suo interno tanti significati dopo gli ultimi anni assai difficili per tutti. È stata la fantastica vittoria di tutto un gruppo che ci ha creduto sin dal primo giorno di preparazione, da quando ha mosso i primi passi al PalaDileo. È stata la vittoria di una città intera, che ci ha spinto dalla prima di campionato fino allo spettacolo di ieri. Pallavolo Cerignola, adesso possiamo dirlo: sei la più B2LLA!