La cerignolana Ilaria De Meo nuova campionessa regionale di Scacchi

Si è concluso lunedì 25 aprile il campionato regionale di scacchi pugliese, svoltosi per il secondo anno consecutivo a Cerignola. La manifestazione, organizzata impeccabilmente dalla A.s.d Cerignola scacchi, si è svolta nella palestra della scuola media “Padre Pio”, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Maria Luisa Russo, che con molto entusiasmo e curiosità è stata presente nella tre giorni dell’evento e ha partecipato alla premiazione finale. Premiazione che ha visto presenti anche Giuseppe Rinaldi e Marika Chirulli, rispettivamente presidente e segretaria del CRP. Ha rappresentato il Comune di Cerignola, che ha patrocinato l’evento, la dott.ssa Rossella Bruno, assessore alla cultura, turismo e sport. Alla dott.ssa Russo, all’Assessore allo sport, alla dott.ssa Mauriello e al Comune di Cerignola, va tutto il nostro ringraziamento per l’attenzione posta nei nostri confronti.

Ai nastri di partenza 32 giocatori, provenienti dalla Puglia, ma anche dalla Basilicata e dalla Campania. L’affluenza purtroppo non è stata delle migliori rispetto all’importanza del torneo e al suo montepremi. Il torneo è stato molto combattuto e si è deciso all’ultima partita, disputata in prima scacchiera tra Lattanzio Savino e Santeramo Domenico, conclusasi con la vittoria del primo. Savino Lattanzio dopo il successo dell’anno scorso sempre qui a Cerignola, si riconferma Campione Regionale arrivando a pari punti 5/6 con Domenico, ma superandolo per il miglior spareggio tecnico. Terzo gradino del podio per Pellizieri Fabio, quarto posto per il Cm foggiano Di Gianni Rocco, sesto posto invece per il CM cerignolano Ciavarra Luigi. Vanno a premi nelle rispettive categorie: Fiorella Simone, Buono Carmelino, Saracino Davide, Popolizio Vito, Chieppa Giuseppe, Cappuccio Giulio, Disanti Nicola, Dilena Giuseppe. Il torneo amatoriale è stato vinto da Adriano Dantone, promessa degli scacchi tredicenne, a punteggio pieno. Ricordiamo che Adriano si è qualificato per le finali dei campionati italiani assoluti che si terranno quest’anno in Sicilia. Al secondo posto Adriano Ceccherini, al terzo Russo Giorgio.

Molti dei partecipanti del torneo amatoriale frequentano proprio la scuola media “Padre Pio”. Ci auguriamo che questa circostanza possa essere di buon auspicio per un prossimo corso di scacchi in quell’istituto. Ciliegina sulla torta: È cerignolana e si chiama Ilaria De Meo la nuova campionessa regionale di scacchi. Ilaria, 26 anni, frequenta da un paio di mesi l’A.s.d Cerignola scacchi, ed era al suo primo torneo assoluto. Ringraziamo infine ma non per ultimo, gli ausiliari del traffico che ci hanno aiutato sia nell’allestire che nello sgomberare la sede di gioco: Mauro Caggiani, Mario Pepe, Lovecchio Alessia, Pelullo Maria Michela, Detto Artemisia, Tina Lomuscio, Flavia Traversi. I nostri sponsor: Fmi srl, Oknoplast, De Palma Luigi Assicurazioni, Tabaccheria del Levante, Mandwinery, La bella di Cerignola, i nostri partner Proloco Cerignola.