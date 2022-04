La conclusione del girone H di serie D slitta di una settimana, al 22 maggio

Verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate, è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente ai calendari dei Gironi D, F, H e I: Il Dipartimento Interregionale ha riformulato i calendari dei gironi D, F, G, H e I. Per quanto concerne il raggruppamento H, 35^ e 36^ giornata non si disputeranno come stabilito mercoledì 27 aprile e domenica 1° maggio, bensì domenica 4 e mercoledì 8 maggio. Il termine della regular season slitterà dunque di una settimana, poiché gli ultimi tre appuntamenti sono previsti per le domeniche 8, 15 e 22 maggio.

