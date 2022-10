La denuncia di Lombardi (Noi) sull’Ospedale: «negli ultimi dieci anni nessun miglioramento»

«Presto servizio dal 2012 come Ginecologo nell’Ospedale di Cerignola e posso testimoniare personalmente come le cose in questi dieci anni non sono affatto migliorate, anzi». A denunciarlo è il consigliere comunale di opposizione Luca Lombardi in occasione della conferenza stampa del gruppo politico NOI tenutasi nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre.

«Ne avevano dette tante in campagna elettorale, che sarebbe stato più sicuro, che non lo avrebbero abbandonato, che sarebbe stato potenziato. La realtà sta esattamente all’opposto – sottolinea Lombardi -. Le aggressioni al Pronto Soccorso sono fatto quotidiano. Ad oggi non ho visto un vigile, un poliziotto. E anche sotto il profilo strettamente sanitario siamo sempre meno. Siamo pochissimi e spesso non riusciamo a garantire un servizio degno. Ce la mettiamo tutta ma mancano i soldati e, purtroppo – conclude il consigliere -, qualche comandante ha abbandonato la nave all’indomani delle elezioni».