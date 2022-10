La Fighters Dibisceglia-Colucci trionfa ai campionati mondiali WMAC in Slovenia | FOTO

Grande successo in Slovenia per la Fighters Dibisceglia-Colucci di Cerignola: il team ofantino ha totalizzato ben sei titoli mondiali di grandissimo prestigio, in un a cornice da sogno, nei Campionati Mondiali WMAC. Di particolare rilevanza, tra gli altri, il titolo di campione mondiale conquistato da Di Chiaro Francesco, di soli 8 anni, medaglia d’oro nella categoria kick light -30kg under 13. Di pari livello l’ottima prestazione di Caputo Fabio, due volte campione mondiale K1 – contatto pieno – e kick light -60 kg.

Altri importantissimi risultati per i piccoli campioni: oro nel light contact per Mansi Ottavio, under 13 -35kg, Canonico Rocco, oro nella Point Fighting -45kg e Danilo Mastrarosa, oro nel Kick Light under 18 -65kg. Ancora Rubino Pasquale, nella Point Fighting under 18 vice campione mondiale +80kg e Dibisceglia Pietro +50kg under 13 vice campione mondiale.

Tra le altre premiazioni, inoltre, anche due importantissimi riconoscimenti per il Maestro Savino Dibisceglia: cinturone e la targa con onorificenza. Lo stesso non nasconde l’emozione per questa ennesima bella giornata: “Io e il mio collega Domenico Colucci ci teniamo davvero tanto a ringraziare tutti i genitori che ci seguono e ci danno tanto. Questi piccoli atleti ci regalano enormi soddisfazioni e noi siamo fieri di loro. Lavoriamo quotidianamente con grande impegno e poi i risultati ci danno ragione. Portiamo sempre in alto e con orgoglio il nome di Cerignola nel mondo“.