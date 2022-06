La Mediterranea 92 Cerignola sabato 25 giugno a caccia del titolo regionale under 14 maschile

Riecco i Final Days di pallacanestro da lunedì prossimo a domenica 26 giugno, a Bari presso il Centro Universitario Sportivo di lungomare Starita. Una manifestazione a cura del comitato Fip Puglia che dopo due estati di stop forzato torna a concentrare, in una sede e in una sola intensa settimana di fine stagione, tutte le finali dei campionati giovanili non ancora disputate. Quattordici gli incontri in programma, con otto titoli regionali da assegnare (U19, U17, U16, U15, U14, U13 Silver maschile fase Oro, U14 e U13 femminile) più sei finali delle fasi Argento. «Un evento – spiega Francesco Damiani, presidente Fip Puglia – che rappresenta il degno coronamento di una stagione di totale ripartenza di tutti i campionati senior e giovanili. Per questo ci sembrava giusto ritrovarci tutti assieme in unica sede e far vivere ai ragazzi arrivati in fondo nei rispettivi campionati Silver un bellissimo momento di aggregazione». Notevole l’interesse delle società, entusiaste di tornare a confrontarsi in un’unica cornice di gara che valorizzerà ogni singola partita: «È un appuntamento molto atteso – conferma Damiani – e come comitato regionale ci fa molto piacere ci sia tutto questo gradimento da parte delle società. L’auspicio è di poter assistere a partite improntate a sano agonismo ed estrema correttezza».

I Final Days si giocheranno al ritmo di due incontri al giorno, con palla a due fissata alle 17 e alle 19,15 ed un programma che sarà completato nelle prossime ore con il responso delle ultime finaliste. Lunedì 20 giugno finali U13 femminile Support O Taranto-Bozzano Brindisi e U19 maschile Oro Cus Bari-Mens Sana Mesagne, martedì 21 finali maschili U17 Argento e U16 Oro Sporting Club Bitonto-Olimpia Gioia, mercoledì 22 finali maschili U15 Argento e U13 Oro Webbin Manfredonia-Nuova Matteotti Corato, giovedì 23 finali maschili U15 Oro Junior Bk Bisceglie-Olimpia Gioia e U13 Argento, venerdì 24 finali maschili U19 Argento e U16 Argento, sabato 25 finali maschili U14 Argento e U14 Oro Mediterranea 92 Cerignola-Junior Bk Bisceglie, domenica 26 finali U14 femminile Basket Fasano-Pink Bari e U17 Oro maschile Virtus Brindisi-Basket Fasano.