La nuova sede dell’Avis Cerignola abbellita dai murales degli alunni del Liceo Artistico

Si è appena concluso il periodo di lavorazione per la personalizzazione dei nuovi uffici AVIS di Cerignola, siti in via XX settembre n°2, ad opera di una selezione di ragazzi del liceo Artistico Sacro Cuore di Cerignola. Gli studenti, coordinati dal docente Savino Ficco, hanno progettato e realizzato una serie di murales per decorare gli ambienti interni ed esterni dei suddetti uffici. Il periodo di lavorazione è stato maggio/giugno per un totale di 30gg. L’attività rientra nel percorso di PCTO (ex alternanza scuola/lavoro), previsto per gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo monoennio (come da percorso di studi). I ragazzi impegnati in questa operazione appartengono alla classe 3^F di Discipline Pittoriche e sono: Caravella, Fares, Gerardi, Sorbo e Vessio (alcuni di questi già impegnati nella realizzazione del murales per la scuola secondaria di primo grado Pavoncelli di Cerignola nel dicembre scorso).

L’accordo di collaborazione tra l’AVIS e il Liceo Artistico è stato sottoscritto tra le dirigenze dell’associazione e dell’istituzione scolastica, che hanno da subito colto e creduto nel potenziale dell’operazione. Ad affiancare in questa avventura il Prof. Ficco, i docenti Nardella e Ricci entrambi essenziali per la logistica. L’inaugurazione della nuova sede è prevista per il prossimo settembre (giorno da definire) in occasione del 50° della nascita della sede cerignolana dell’associazione.