L’Ares Flv Cerignola fa suo il derby con Castellana Grotte (3-1)

Conferma di essere in un ottimo momento l’Ares Flv Cerignola, che nel recupero della 19^ giornata ha superato al pala “Dileo” 3-1 la Zero5 Castellana Grotte (26-24; 21-25; 25-19; 25-23 i parziali). Coach Sarcinella non cambia lo schieramento di partenza: Micheletti in regia con Luzzi sulla diagonale; Peruzzi e Palumbo sono le laterali; Mantovani e Mansi centrali, più Galuppi in difesa. De Robertis ha mandato in campo: Pinto alzatrice e Liguori opposto; Civardi e Cipriani di banda; Vinciguerra e Micheletto sottorete e Pisano in difesa. Nel primo set le due squadre giocano punto a punto, le padrone di casa riprendono da dove avevano lasciato con Messina e si dimostrano concentrate e volitive: le baresi grazie agli aces di Civardi portano il punteggio sul 15-20 ma l’Ares non demorde e rilancia, accorciando prima le distanze e aggiudicandosi il parziale ai vantaggi. Nella seconda frazione arriva la prevedibile reazione delle ospiti, che malgrado un ritorno delle ofantine andate avanti sul 19-18, rimettono la sfida in parità.

Molto equilibrio nel terzo periodo, la Flv non mostra cali di attenzione ed è sempre ben in partita: lo spunto nel finale (18-14) è il viatico per andare al nuovo cambio di campo con le offensive di Luzzi e una prestazione assai positiva della seconda linea. Castellana Grotte non vuole lasciare l’intera posta in palio (9-15), eppure con pazienza e lucidità, le rossogialloblu pian piano tornano sotto (15-16). Il sestetto di De Robertis passa poi sul 19-23, non facendo i conti con la determinazione delle giocatrici locali che in virtù di una forte presenza a muro e di errori gratuiti avversari possono festeggiare la seconda affermazione nello spazio di tre incontri ravvicinatissimi.

Voti alti per tutte le ragazze impiegate, Luzzi trascina (24 punti a referto) accompagnata a dovere dalle sue compagne, molto attente a muro. L’Ares Flv Cerignola sale a quota 12 in classifica ottenendo la quarta vittoria del campionato: sabato prossimo in calendario la trasferta di Torre Annunziata, nel recupero del 13° turno.