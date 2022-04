L’Ares Flv Cerignola ospita Arzano nel penultimo impegno della serie B1

Al pala “Dileo” domani, con inizio alle ore 16.30, l’Ares Flv Cerignola affronterà la Luvo Barattoli Arzano nel recupero della 14^ giornata del girone F di serie B1. Le ragazze allenate dal duo Sarcinella-Leone hanno finalmente completato le sfide arretrate, avvicinandosi così agli ultimi due impegni stagionali. Mercoledì 20, nel recupero del 22° turno, le rossogialloblu sono state sconfitte nuovamente (3-0) dalla Forex San Salvatore Telesino, nel secondo confronto in pochi giorni. Il match non avrà particolari interessi ai fini della classifica, poiché le ofantine sono già retrocesse in serie B2, mentre qualche valenza ci sarà per il sestetto campano, il quale vuole migliorare l’attuale quinta posizione a quota 37 punti. Capitan Luzzi e compagne scenderanno in campo per l’onore, cercando di mettere in difficoltà le avversarie residue e tenere alta la bandiera della Flv, in una annata contraddistinta da numerose vicissitudini e non molto proficua dal punto di vista delle soddisfazioni.

Nel torneo di serie C, resterà alla finestra la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, spettatrice interessata della prima gara del girone 4 dei playoff promozione. Il team allenato da Michele Valentino osserverà il turno di riposo, nella partita inaugurale del mini raggruppamento si incroceranno invece Nardò e Trepuzzi. Le fucsia inaugureranno la seconda fase del campionato domenica 1° maggio, nella trasferta a Trepuzzi.