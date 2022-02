L’Ares Flv Cerignola ospita la vicecapolista Narconon Melendugno dell’ex Morone

Ares Flv in campo domani, Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che osserva il turno di riposo imposto dal calendario: questo il menù del weekend pallavolistico. Nella giornata numero diciotto del girone F di serie B1, le ragazze allenate dal duo Leone-Sarcinella riceveranno domani (ore 18) la vicecapolista Narconon Melendugno. I due ko consecutivi negli scontri diretti contro Palmi e Terrasini hanno nettamente assottigliato le possibilità di salvezza per le ofantine, incapaci di andare a punti con le dirette concorrenti. Ciò che ha più impressionato negativamente nella trasferta sicula però è stata la totale assenza di reazione dopo aver perso il primo set, lasciando completamente campo alle avversarie senza provare nemmeno a giocarsela con orgoglio. Melendugno ha solo una lunghezza di ritardo dal primo posto occupato da Messina, avendo totalizzato sinora 32 punti con un bilancio di undici vittorie e due sconfitte. La formazione guidata da Taurisano è indubbiamente fra le più attrezzate del torneo, con una prima linea importante, che oltre a Kostadinova e Antignano vedrà il ritorno al “Dileo” dell’opposto Emanuela Morone, per due campionati elemento di punta dell’Ares. Con l’obiettivo stagionale ormai quasi sfumato, la Flv dovrà giocare soprattutto per l’onore e per la maglia, evitando di prendere imbarcate così ampie come accaduto la scorsa settimana.

Ancora ferma ai box in serie C la Pallavolo Cerignola, che però scalda i motori per il rientro agonistico in vista di ben tre impegni ravvicinati: il sestetto di Michele Valentino pian piano sta recuperando i pezzi dopo i casi di positività al Covid ed è pronto a cominciare il lungo sprint in ottica playoff. A partire da giovedì 3 marzo, in programma sfide con le compagini del capoluogo regionale: prima il match interno con l’Adria Bari, due giorni più tardi visita all’Asem, mentre l’8 marzo altra trasferta con l’Amatori.