L’Ares Flv Cerignola ritrova la vittoria al rientro, 3-1 all’Hub Ambiente Teams Catania

Il ritorno in campo dopo oltre un mese porta in dote una vittoria all’Ares Flv Cerignola: nel recupero del 12° turno, la formazione ofantina ha superato 3-1 al “Dileo” l’Hub Ambiente Teams Catania (16-25; 28-26; 25-20; 25-14 i parziali). Con ancora le ruggini dovute alla lunga inattività e appena due allenamenti sostenuti per preparare la sfida, la frazione inaugurale vede le etnee più in palla e aggiudicarsi agevolmente lo 0-1. Dal secondo set invece, sale di tono il sestetto allenato da Sarcinella e Leone, che pian piano ritrova confidenza e quadratura: soffrendo un po’, ai vantaggi, arriva l’aggancio. Nei successivi due parziali prosegue la crescita delle rossogialloblu, le quali con sempre maggiore sicurezza portano a casa l’intero bottino in palio. E’ la terza affermazione stagionale per Luzzi e compagne, non scontata visto le condizioni oggettive con le quali ci si è avvicinati al match, pur se l’avversario era abbordabile. Un successo che consente di scendere nuovamente in campo già domani nel recupero della 21^ giornata, sempre fra le mura amiche al cospetto della capolista Sanitaria Sicom Messina delle ex Martilotti, Muzi, Pisano: prima battuta alle ore 18.

