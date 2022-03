L’Arte di Giuseppe Amorese a Dubai dal 16 al 19 marzo

Dal 16 al 19 marzo le opere dell’Artista Giuseppe Amorese saranno esposte nel prestigioso evento internazionale World Art Dubai. Fiera d’arte di Dubai nella quale saranno presenti gallerie e artisti provenienti da tutto il mondo. Un’edizione speciale perché inserita nel contesto Expo Dubai 2020. Le opere saranno esposte nella sede del World Trade Centre di Dubai. L’Artista esporrà alcuni nuovi lavori, oli su tela e una scultura.

“Giuseppe Amorese, Personalità sensibile e impetuosa, che traspare e deborda nelle sue opere e nei sentimenti senza soluzione di continuità, mettendo in scena una potente figurazione. Sapiente mescolanza di sconfinamenti…”. L’Artista sarà presentato dalla rinomata galleria monogramma di Roma. Come per tutti gli eventi internazionali, Giuseppe Amorese, rappresenterà l’Italia e porterà con orgoglio il nome della sua terra Cerignola nel mondo, donandole prestigio internazionale. Nonostante il periodo storico difficile, essere presenti in un evento di altissimo livello internazionale rappresenta un valore aggiunto, evidenziando il duro lavoro e la qualità dell’Artista.

16-19 Marzo 2022

Dubai

World Art Dubai

World Trade Centre Dubai

Ingresso su invito o con biglietto

