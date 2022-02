L’Audace Cerignola attende la sorpresa Gravina nel 25° turno del girone H

Al “Monterisi” si chiude il mini ciclo di quattro derby pugliesi per l’Audace Cerignola, ad essere ospite nella 25^ giornata sarà il Gravina. Nel turno infrasettimanale di mercoledì, i ragazzi di Michele Pazienza sono stati acciuffati all’89’ dal Team Altamura, un pareggio che ha comportato l’aggancio in testa alla classifica da parte del Bitonto. Per la terza volta nelle ultime cinque partite, i gialloblu si vedono rimontare e tramutare in un solo punto quelle che sembravano ormai vittoria acquisite. Ciò si riverbera anche nella graduatoria, perché si tratta di sei punti in meno che avrebbero fatto decisamente comodo: tuttavia non si grida all’allarme nello staff ofantino, rimandando al mittente le ipotesi di mancata gestione del vantaggio. I numeri infatti danno ancora pienamente ragione all’Audace: il primato è ancora in essere e diciannove risultati utili consecutivi in campionato (più due in coppa Italia, con l’ottavo di finale col Gladiator fissato per il 9 marzo) non arrivano per caso e bisogna tenere ben presente la difficoltà che riserva ogni gara del girone H. Sarà una corsa indiavolata fino al 15 maggio, in cui si cercherà di mantenere la più costante andatura possibile e la sfida di domani sarà un altro ostacolo non indifferente da superare.

Per ciò che concerne la formazione, scontata la squalifica Sirri riprenderà il suo posto in difesa: qualche problema in più a centrocampo con le assenze di Agnelli e del suo naturale omologo Maltese. Il tecnico Pazienza valuterà attentamente uomini ed energie a disposizione, per l’ennesima settimana caratterizzata da tre impegni settimanali e più in generale dalla nona partita in un mese.

E’ probabilmente la sorpresa maggiore di questo campionato il Gravina, quinto con 42 punti ed uno score complessivo di tredici successi, tre pareggi e otto sconfitte, l’ultima rimediata in casa tre giorni fa dalla Nocerina. Ottimo il lavoro del duo di allenatori Summa-Ragone, come si deduce dalla quasi equità dei punti totalizzati in casa e in trasferta e da una rosa dimostratasi competitiva anche senza la presenza di nomi altisonanti. Poche anche le operazioni nel mercato di riparazione, a testimonianza della fiducia che la dirigenza murgiana nutre nelle scelte effettuate. Fari puntati sull’attaccante senegalese Momoudou Diop, undici centri finora e al secondo posto dietro Malcore nella classifica cannonieri, terminale principale del 4-4-2 dell’Fbc reduce da due affermazioni di fila in trasferta. La possibilità di giocare senza pressioni eccessive e che i gialloblu baresi hanno poco da perdere rispetto ai blasonati avversari devono mettere sull’attenti una delle due capolista, non sarà una passeggiata contro Chiaradia e soci.

Nell’ultimo precedente a Cerignola, il 16 maggio 2021, l’Audace prevalse 2-1 con le reti di Allegrini e Malcore. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Renzi, della sezione di Pesaro.