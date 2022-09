L’Audace Cerignola batte un altro colpo, tesserato l’esterno offensivo Montaperto

Altro innesto anche a sessione di mercato conclusa per l’Audace Cerignola, che ha comunicato il tesseramento dell’attaccante Giuseppe Montaperto, classe 2000. L’esterno offensivo, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, nella stagione 2017/18, reduce da un campionato U17 dove totalizza 23 presenze e 11 reti, passa in prestito alla Juventus U19 dove colleziona 6 presenze e 1 gol. Tornato a Empoli, nella stagione 2019/20, sbarca in serie C con la casacca della Pianese (22 presenze e 1 rete). Nella stagione successiva sarà ancora in C con la Cavese (19 presenze e 1 gol). Lo scorso anno, sempre in serie C, ha vestito la maglia del Teramo (11 presenze).