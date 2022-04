L’Audace Cerignola ospite di una Mariglianese in lotta per la salvezza

A ritmi serrati, il girone H di serie D macina giornate e si avvia sempre più al momento decisivo. Domani, nel quadro del 31° turno, l’Audace Cerignola è ospite della Mariglianese per confermare l’ottimo momento di forma. Nell’appuntamento infrasettimanale di mercoledì, i ragazzi di Michele Pazienza hanno piegato in rimonta 3-2 la Nocerina, ottenendo altri tre punti importantissimi ai fini della lotta al vertice. Ad otto giornate dal termine, i gialloblu possono vantare otto lunghezze di vantaggio sul Francavilla secondo: l’obiettivo si avvicina ma nel contempo bisogna mantenere alta l’andatura perché di strada ce n’è ancora. Il successo sui rossoneri di Cavallaro ha dato ennesima dimostrazione di quanto gli ofantini siano fermamente convinti della propria forza, soprattutto mentale: due volte sotto nel punteggio e due volte ad agganciare gli avversari, riuscendo poi a conquistare l’intero bottino. Anche nelle giornate più sofferte, la sostanza non cambia, con l’Audace a collezionare risultati utili e pieni mentre le inseguitrici faticano a reggere il passo. Merito di un gruppo che non si abbatte nelle difficoltà e cerca sempre di ritrovare il bandolo della matassa, affidandosi volta per volta ai suoi senatori e uomini meno in vista, ugualmente determinanti. Dalla concretezza assoluta di Malcore ad un Loiodice decisivo con i campani, dalla quantità industriale di palloni recuperati da Agnelli all’ingresso fruttuoso e subito determinante di Tascone dalla panchina. Adesso un’altra tappa contro una compagine ostica e in cerca di punti per centrare la salvezza, ogni sfida ormai varrà doppio per tutti.

Dopo i due soli cambi operati tre giorni fa, Pazienza riflette su quali elementi far dosare le forze, anche perché il match con la Nocerina è stato intenso sia a livello fisico che mentale. Comunque vadano le eventuali staffette nei vari reparti, la storia degli ultimi mesi ha detto che cambiando l’ordine dei protagonisti poco o nulla cambi, avendo a disposizione un organico decisamente ampio e strutturato.

Con 31 punti in classifica, la Mariglianese attualmente staziona in zona playout, in sedicesima piazza: il computo complessivo parla finora di otto vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte. Alla sua prima esperienza nel massimo torneo dilettantistico, i napoletani stanno in ogni caso facendosi rispettare e possono riuscire nell’intento di preservare la categoria. L’undici allenato da Luigi Sanchez è reduce dal buon pareggio esterno colto a Gravina, mentre l’infortunio dell’arbitro nel confronto interno col Nardò li vedeva avanti 2-0 all’intervallo. Nelle sessioni di mercato la dirigenza è intervenuta soprattutto per puntellare il parco under, confermando le pedine più rappresentative quali Aracri (miglior marcatore con dieci centri) ed Esposito in attacco, Varchetta in difesa e Langella in mediana. E’ in casa che la Mariglianese cercherà di costruire per la maggior parte il traguardo della permanenza e, ovviamente, non regalerà nulla alla capolista, schierandosi probabilmente a specchio col 4-3-3 per sfruttare le folate degli esterni scattanti.

L’unico precedente fra le due formazioni è relativo alla gara di andata, in cui il Cerignola si impose 4-0. Calcio d’inizio al “Santa Maria delle Grazie” alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Marchioni, della sezione di Rieti.