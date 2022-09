Lavoro e diversità, anche il gambling in campo per l’inclusione

Si torna a parlare di inclusione nel mondo del lavoro, si torna a farlo anche nel grande universo del gambling. Il gioco d’azzardo legale, infatti, è sempre di più una vera e propria industria di livello mondiale, capace di offrire posti di lavoro a migliaia di professionisti, a diverso livello e in diversi settori. Per questo parlare di diversità, di parità di diritti e di accessibilità a quei ruoli è diventato di fondamentale importanza.

“E le aziende di gambling sono da sempre molto impegnate in questo senso – ci spiegano dalla redazione di sito B2B Italcasino.net – perché creare un ambiente di lavoro inclusivo vuol dire anche creare un luogo moderno, aperto, solidale, dove non esistono differenze e dove la produttività aumenta, perché il lavoratore si sente a proprio agio”. Così diversi brand di gioco d’azzardo legale hanno organizzato eventi e convegni sul tema, come ad esempio Betsson che ha messo in agenda un importante appuntamento su gambling e inclusione nella capitale del gioco online del Mediterraneo e d’Europa: l’isola di Malta.

Una diversità e un’inclusione che guarda soprattutto alle donne e alle quote rosa, intese sia come professioniste che come consumatrici. Stando a quanto riporta Kelly Kehn, di All In Diversity, le donne sono il gruppo più in crescita tra i consumatori di gambling negli Stati Uniti, con una percentuale tra il 30% e il 40% per quanto riguarda le scommesse sportive. “Forse con più donne nelle aziende di betting, questa opportunità potrebbe essere sfruttata meglio”, riflette su Gioco News la dirigente di Clarion Gaming, specializzata in Industry Insight and Engagement, Ewa Bakun.