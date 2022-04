Libri, conversazione in diretta streaming con la scrittrice Antonella Migliorati

Venerdì 1° aprile alle ore 18 in diretta streaming sulla pagina Facebook di Inpress Events & Communication sarà trasmessa un’intervista con la scrittrice Antonella Migliorati, farmacista e biologa di Cerignola, la cui produzione letteraria spazia dai testi scientifici alla poesia, dalla storia locale alla narrativa. L’autrice negli anni ha dedicato diversi libri a Cerignola. Segnatamente si tratta dei romanzi Amore. Un unico sentimento tanti modi per raccontarlo (dove sono presenti delle poesie dedicate al Borgo Antico); Le quattro donne del Palazzo Gala; Palazzo Gala, tante vite, tante storie (romanzi autobiografici ambientati a Cerignola); e le guide storico-artistiche Benvenuti a Cerignola. Tutto iniziò dal Borgo (in due volumi); Cerignola, un diamante tutto da scoprire (in tre volumi); Cerignola ti accoglie; e la monografia Chiesa Madre. Tra i motivi di interesse dell’intervista, anche la storia di Palazzo Gala, pregevole edificio che domenica scorsa ha costituito la tappa di una visita guidata del FAI in collaborazione con gli studenti dell’Istituto comprensivo “Don Bosco-Battisti”. L’autrice sarà intervistata da Giovanni Criscione. Si potrà intervenire in diretta e porre domande all’autrice tramite la chat.

