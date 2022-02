L’omaggio-video al poeta dialettale Rocco Nardiello ad un anno dalla sua scomparsa

Ci lasciava il 18 febbraio di un anno fa Rocco Nardiello, figura di rilievo nel panorama della produzione culturale cerignolana. Dalle letture pubbliche dei suoi scritti in Piazza Matteotti negli anni ‘70, durante i convegni sulla “Cerignola Antica” organizzati dall’Associazione Daunia Sud, alla raccolta “Raciuppann-poesie nel dialetto cerignolano”, di cui ha fatto appena in tempo a vedere la luce, Rocco Nardiello ha donato alla sua comunità una vasta produzione che rappresenta un patrimonio storico-locale e linguistico di cui è doveroso far tesoro.

«Rocco è stato straordinario per i contenuti delle sue poesie, autentici affreschi di vita cerignolana, frammenti di storia cittadina, e anche sotto l’aspetto linguistico. Per quel bagaglio di termini dialettali che sono autentici relitti linguistici che ci ha lasciato nelle sue poesie e che altrimenti sarebbero andati sicuramente perduti per sempre», è quanto tiene a sottolineare Nicola Pergola, storico locale, amico di Nardiello e curatore della sua raccolta di poesie. Dal tradizionale matrimonio “alla cerignolana” degli anni ’50 ed anche prima, alle celebrazioni del Primo Maggio passando per la rivolta delle mamme al vaccino obbligatorio contro la poliomielite, senza trascurare luoghi storici e personaggi illustri e caratteristici della Cerignola che fu, questa pubblicazione è un dono consegnato alle generazioni del presente e del futuro. Il titolo “Raciuppann” è un evidente richiamo ai “raciopp”, i piccoli grappoli d’uva tralasciati durante la vendemmia: come a voler dire che di ciò che ci appartiene non va tralasciato nulla.

Il video, pubblicato come omaggio al poeta nel primo anniversario della sua scomparsa, contiene alcuni dei suoi componimenti, introdotti da Nicola Pergola e declamati da un altro esponente della produzione culturale cerignolana, il già presidente della Pro Loco Antonio Galli.