L’ultimo saluto di Cerignola per Francesco e Carmine

La città si stringe intorno a due famiglie distrutte dal dolore per la perdita dei propri figli. Nella notte da martedì e mercoledì i due studenti, Francesco Pio e Carmine, hanno perso la vita in un tragico incidente sulla SP95 tra Cerignola e Borgo Libertà. Nel pomeriggio di ieri i funerali e il lutto cittadino dalle ore 14,00 alle ore 18,00. «A nome dell’amministrazione comunale esprimo nuovamente la sincera e sentita vicinanza ai familiari delle due vittime per il tragico evento occorso» ha detto il Sindaco Francesco Bonito. Per l’ultimo saluto alle due vittime, che frequentavano l’ultimo anno dell’Istituto Agrario “G. Pavoncelli” di Cerignola, si è mobilitata l’intera città. Una moltitudine di giovani, coetanei, i ragazzi dell’IISS “Pavoncelli”, famiglie e gente comune che ha sentito proprio il dolore di queste ore.

Non è mancata la vicinanza delle istituzioni, su tutti il primo cittadino, che già all’indomani del fatto ha detto: «da padre, prima ancora che da sindaco, è difficile accettare perdite di questo tipo, soprattutto quando si tratta di giovanissimi con tanti sogni ancora da realizzare». Il rito funebre si è celebrato nel primo pomeriggio nella Chiesa del Convento dei Frati Cappuccini, gremita in ogni ordine di posto, con la comunità realmente stretta intorno ai suoi due figli.

Quel «SARETE SEMPRE CON NOI» riportato dai compagni di classe all’indomani dell’accaduto tuona forte più che mai in una giornata dove le lacrime hanno preso il posto della gioia prenatalizia. Cerignola per qualche ora si è fermata, ha voluto salutare così i suoi due figli. Un atto di rispetto e vicinanza. Al termine della cerimonia, all’uscita dei feretri dalla Chiesa il lungo applauso, l’ultimo saluto di una Cerignola gonfia di lacrime.

Questo slideshow richiede JavaScript.