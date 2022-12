Lunedì 19 dicembre seduta del Consiglio comunale di Cerignola

É stato convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 16:00 in prima convocazione, e occorrendo per martedì 20 dicembre alle ore 17:00 in seconda convocazione, nell’Aula di Udienza del Giudice di Pace stante i lavori di manutenzione nell’Aula Consiliare, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni;

2. Interrogazioni;

3. Approvazione verbale seduta precedente (21.11.2022)-Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale;

4. Approvazione del Regolamento per l’Istituzione della figura dell’accertatore ambientale comunale;

5. Approvazione adesione al nuovo patto dei sindaci per il clima e l’energia;

6. Approvazione programma comunale piano diritto allo studio annualità 2023;

7. Art.175, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000-Ratifica variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con Atto n. 319/2022;

8. Art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000-Ratifica variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 306/2022;

9. Art. 175, comma 3, Lett. a), D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000-Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

10. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Cerignola al 31.12.2021 ex art.20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.175;

11. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/00-Sent. nn. 306/2022 e 340/2022 del Giudice di Pace di Cerignola;

12. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), D. Lgs. 267/00-Procedura esecutiva n.r.g. 1823/2020 Tribunale ordinario di Foggia;

13. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/00-Sentenza n. 46/04/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, integrazione impegno assunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.04.2022.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.