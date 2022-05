“Maestro per un giorno”, incontro al V Circolo ‘Don Giuseppe Puglisi’

«Mai solo. Maestro per un giorno. Messaggi di rinnovata speranza dalla presunta fragilità per tornare tutti a ‘riveder le stelle’». È questo il titolo di una lezione molto speciale, tenutasi il 4 maggio presso il V Circolo Didattico “Don Giuseppe Puglisi” di Cerignola e rivolta agli alunni delle classi quinte. A vestire i panni di insegnante è Riccardo Monopoli, giovane concittadino dotato di una forza di volontà talmente straripante da abbattere i muri dell’autismo fino a permettergli di diplomarsi in Informatica con il punteggio di 95/100. Riccardo ha intrattenuto i piccoli alunni con il suo personale racconto del viaggio di Dante nell’Inferno della ‘Divina Commedia’, fatto di disegni e parole significative che sono frutti del suo estro e della sua interiorità. Un’interiorità che fino a qualche anno fa era intrappolata in una “selva oscura” e che soltanto grazie alla luce portata dalle sue guide, proprio come avvenuto per Dante con Virgilio, è venuta allo scoperto. Una di queste guide è il suo docente ed educatore Francesco Quinto: «Spesso succede che il bene arrivi a tutti dalla presunta fragilità – tiene a raccontarci -. Le cose che dice Riccardo, e la maniera in cui le dice, sono davvero efficaci, a maggior ragione verso una platea di bambini. I bimbi con lui compiono questo viaggio attraverso la “selva oscura”. Per farlo, abbiamo consegnato loro due chiavi: la prima è quella della relazione educativa, fatta di amore e cura, la seconda è quella che fornisce direttamente Riccardo, circa l’uso delle parole che possono dissetare come l’acqua o ferire come le pietre. Se c’è qualcuno, come Virgilio, che spiega loro qual è il pericolo, non c’è più da avere paura perché capiscono. Il messaggio che deve passare è che nelle difficoltà non dobbiamo sentirci mai soli e Dante è la scusa per comprenderlo. In un momento complicato come questo, dobbiamo tornare ad essere comunità. Siamo tutti sulla stessa barca in un mare in tempesta e si deve remare tutti verso la stessa direzione, ciascuno con le sue peculiarità».

«Ci siamo conosciuti attraverso il libro scritto da Francesco e Riccardo (“Viaggio nelle fragilità”-Susil Edizioni, ndr) che mi è stato segnalato e del quale mi ha colpito il titolo -racconta il dirigente scolastico, prof. Vincenzo Martorano, a lanotiziaweb.it -. Mi ha incuriosito, ne abbiamo acquistato varie copie e leggendolo mi sono reso conto che era un libro importante per provare a far cambiare l’approccio alla politica dell’inclusione a scuola. Poi è successo che i bimbi di quinta hanno svolto un percorso di lettura su Dante e la Divina Commedia ed era quindi inevitabile che la nostra strada e quella di Francesco e Riccardo s’incrociassero». Questo percorso si è avvalso anche del contributo dell’insegnante referente del progetto volto all’inclusione, Marisa Raffaele: «Il riscontro è stato positivo. Abbiamo voluto sensibilizzare gli alunni parlando di inclusione, far conoscere loro sin da piccoli la disabilità come una forma di ricchezza anziché un ostacolo».

Riccardo Monopoli ha intrattenuto con non indifferente autorevolezza la sua giovanissima platea. Come un Virgilio dei giorni nostri, ha guidato gli alunni del ‘Don Puglisi’ in un itinerario di vignette fatte di suo pugno, accompagnate da parole che veicolano idee profonde e che hanno suscitato un vivace dibattito. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un’altra imprescindibile guida che Riccardo ha trovato sul suo cammino, l’educatrice Rosalba Cipollino: «Feci vedere a Riccardo un video sull’Inferno dantesco – ricorda – e lui, che è molto sensibile e ricettivo, ha desiderato vederlo più volte. Dopodiché gli ho chiesto quali fossero le immagini che gli sono rimaste più impresse e lui ne ha disegnate dodici, di getto, l’una dopo l’altra. Accanto ad ogni immagine abbiamo pensato di scriverne il significato. Le abbiamo così rese immagini vive, per essere raccontate. Se oggi Riccardo è capace di raccontare il viaggio di Dante nell’Inferno è perché anche lui ha avuto una guida, una luce accanto a sé, sia la sua famiglia che noi che abbiamo lavorato con lui».

