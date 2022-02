Maggioranza assente in Commissione Sicurezza: la denuncia di Fratelli d’Italia

«Questa settimana la Commissione Sicurezza, pur convocata, è andata deserta: il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nicola Netti, c’era, i componenti della maggioranza no. Il lavoro delle Commissioni consiliari è importante per coinvolgere tutte le forze democraticamente elette e snellire poi l’attività in Consiglio. Chiediamo maggiore serietà e rispetto alla sinistra che amministra». A comunicarlo è Fratelli d’Italia in una breve nota. «La settimana prossima – aggiungono i meloniani – Fratelli d’Italia depositerà due iniziative consiliari, contenenti altrettante proposte sul tema della sicurezza e del decoro».

