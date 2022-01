“Makeup per un sorriso”, la bella iniziativa a cura di Nails&Chic a Cerignola

Una lodevole iniziativa, incentrata sul solidale e piena di grande umanità: si tratta di “Makeup per un sorriso”, il progetto a cura di Nails&Chic, centro estetico sito in via Mulini Tonti, 17 a Cerignola. “Maquillage completamente gratuito e offerto dall’attività per tutte le donne che stanno combattendo la dura battaglia contro il cancro e per quelle che sono affette da alopecia“, è la didascalia che accompagna la locandina diffusa dall’attività sui principali social network. Fautrice dell’idea è stata Carmela Fortarezza, makeup artist e di cui ricordiamo la partecipazione come componente dell’équipe truccatori all’edizione 2020 del Battiti Live. «Collaboro con Nails&Chic della mia amica Giulia Didonato e il tutto nasce come regalo dedicato a tutte le donne che hanno a che fare con un brutto male o colpite da alopecia – racconta -. Un piccolo gesto ma che testimonia la vicinanza che vogliamo dare loro, per renderle ancora più belle di quanto già non siano e per quanto mi riguarda vorrei farle felici».

Non sarà un qualcosa di temporaneo, o ristretto ad un lasso di tempo specifico come le promozioni in stile black friday: “Makeup per un sorriso” sarà sempre disponibile, recandosi direttamente al salone di bellezza. «Quando c’è una occasione, un evento speciale le interessate possono contattarmi fissando l’appuntamento e sarò a loro completa disposizione. Ho già ricevuto tantissimi messaggi bellissimi di stima e apprezzamento per la proposta e che mi avrebbero contattata per dare conferma, molta gente devo dire appoggia e sostiene complimentandosi», continua Fortarezza. Con la sua bravura e le tecniche apprese – al suo attivo anche un master con Pablo Gil Cagnè -, Carmela saprà sicuramente dispensare attimi di spensieratezza e gioia a donne forti, che combattono e lottano, nonostante tutto.