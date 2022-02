Dalle 20 di oggi e per le prossime 24-36 ore sono previsti forti venti in Puglia. Lo comunica l’area Protezione civile della Prefettura che ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, dichiarando l’allerta gialla. Le previsioni sono di venti da forti a burrasca in tutto il territorio regionale.

