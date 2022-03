“Memorial Carbone”, sul podio ancora l’IISS Pavoncelli

Sedicesima edizione della Giornata mondiale della Poesia con il “Memorial Carbone”, promosso dal Club per l’Unesco di Cerignola con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e Assessorato alla Cultura di Cerignola. I primi tre sul podio per la categoria C sono le studentesse del Pavoncelli: primo posto Noemi da Bellonio (5^C) Alberghiero con la poesia “Sei a terra”, seguono Elena Albanese (1A) Industria e Artigianato per il Made in Italy e Ellen Di Nunno (3C) Alberghiero.

Cerimonia di premiazione 21 marzo 2022 al Teatro della Parrocchia Spirito Santo di Cerignola, ritirano il premio le giovani poetesse accompagnate dai loro proff. Emanuela Biancardi, Marinella Caputo e Donata Fortarezza. Che dire? Versi puri, gentili, illuminati dalla saggezza acerba e pungente dell’adolescenza che, con timida innocenza, guida momenti profondi di riflessione e di introspezione.

Al Pavoncelli non si coltivano solo talenti nel “saper fare”, ma sensibilità, gusto del bello e poesia come mezzo di espressione. E allora i nostri studenti scoprono il gusto dello scrivere attraverso la poesia, che è la forma breve loro preferita, che facilita sia la lettura sia soprattutto la condivisione su social con post e storie. Così liberano i sentimenti più segreti, le emozioni più intime, che non riescono a comunicare con la parola, ma con le loro dolci poesie.

Questo slideshow richiede JavaScript.