Mercoledì 19 gennaio recupero di Brindisi-Audace Cerignola

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha stilato un primo programma di recuperi delle partite non disputate nei vari gironi, soprattutto a causa del Covid. La sfida Brindisi-Audace Cerignola, valida per il 17° turno del girone H, è stata fissata a mercoledì 19 gennaio: si giocherà al “Fanuzzi” alle ore 14.30. L’incontro non venne disputato il 19 dicembre scorso, a causa dei contagi che avevano coinvolto la squadra gialloblu. Non ancora calendarizzata invece (lo sarà con un successivo comunicato ufficiale) l’altra gara che dovranno recuperare i ragazzi di Michele Pazienza, quella con il San Giorgio.

