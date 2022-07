Michele Drago nuovo allenatore della Flv Cerignola

Prima annuncio ufficiale della Flv Cerignola, formazione che nella prossima stagione sosterrà il campionato di serie B2, dopo la retrocessione dalla B1. Un lavoro capillare e molto attento quello della dirigenza, con in primis il ds Savino Belluna , che ha lavorato per riportare a Cerignola un allenatore dalla grandissima esperienza e competenza. Dopo aver vissuto insieme cinque stagioni consecutive alcuni anni fa, la società ofantina riparte da mister Michele Drago. Un coach che non ha bisogno di presentazioni, il suo palmares parla per lui: sette volte vincitore di campionati (sei nazionali ed uno regionale), è da oltre trent’anni un punto di riferimento per il mondo del Volley del Sud Italia. Nelle sagge mani di Drago la creazione di una squadra che ha un compito preciso: rilanciare l’azione della società e tornare ad infuocare la piazza.

Il nuovo primo allenatore rossogialloblu si presenta così: «Dire che sono entusiasta di tornare a Cerignola è forse poco. Questa è una delle migliori società per cui io abbia avuto il piacere di lavorare. Oggi riprendiamo il filo di un discorso interrotto alcuni anni fa, dopo che per cinque anni consecutivi, vincemmo tanto e costruimmo le basi di un progetto che poi ha portato la società ed essere ad un passo dalla Serie A. Ringrazio la Presidente e tutti i dirigenti per aver pensato a me, affidandomi un compito arduo ma affascinante. Conosco un’unica strada per tornare ai livelli che ci competono e che spettano a questa società: lavorare duramente. Ed è la prima cosa che dirò alle mie giocatrici. Forza FLV, Forza Cerignola!».