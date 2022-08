Miss Sorriso Puglia 2022 è la 22enne di Cerignola Anna Pia Masciaveo

Altro grande successo di pubblico per la Finale Regionale di Miss Italia Sorriso, tenutasi il 30 luglio in Piazza Plebiscito a Spinazzola per nominare la seconda Miss che accede alla prefinale nazionale del concorso più blasonato del mondo giunto alla sua 83^ edizione. A presentare le Miss protagoniste della seconda finale regionale Serena Sguera, volto noto di Teleregione e padrona di casa del salotto Casa Serena, e Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda sulla stessa emittente, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne. Ad allietare la serata, la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, Mariluna Re, frizzante ballerina sosia di Heather Parisi, e le esilaranti incursioni comiche di Antonello Vannucci. Ad impreziosire la bellezza delle Miss in concorso, immortalate dai flash di Vito Bozza e Fulvio Abbattista, l’hair style di Vincenzo Basile e Francesco Palumbo Parrucchieri per il bellissimo défilé di Esseddi Sposa per la scelta dell’abito dei sogni nel giorno più bello del fatidico sì.

Ventiquattro le bellissime Miss in gara, che non hanno reso semplice il lavoro della giuria composta dal sindaco di Spinazzola Michele Patruno, dalla vicesindaca Giuliana Silvestri Vigilante, dal console onorario della Repubblica Ceca Riccardo Di Matteo, dalla vicepresidente della Pro Loco Giuseppina Cardilli e da Nunzio Sirressi Esseddi Sposa. Il titolo di Miss Sorriso Puglia 2022 è andato a Anna Pia Masciaveo, 22 anni commessa di Cerignola, iscritta al concorso dal suo fidanzato. L’evento è stato organizzato dall’esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi col patrocino del Comune di Spinazzola-Città di Papa Innocenzo XII. Si ringrazia per la preziosa collaborazione: LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sez. Bat pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Velia Ambiente, Fertilsud confezionamento e vendita fertilizzanti, Pub Tresor.

Questo slideshow richiede JavaScript.