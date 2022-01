Mons. Renna diventa Arcivescovo di Catania, gli auguri e il ringraziamento del sindaco Bonito

“I miei personali auguri a Sua Eccellenza, mons. Luigi Renna, per il prestigioso ruolo che con consueta saggezza ed equilibrio rivestirà nell’Arcidiocesi di Catania. Cerignola ringrazia il suo Pastore che ha traghettato la Città in un momento davvero difficile, sotto più punti di vista, verso una fase storica nuova”. Francesco Bonito, sindaco di Cerignola, saluta così Sua Eccellenza mons. Luigi Renna, chiamato da Papa Francesco a guidare l’Arcidiocesi di Catania.

“Mons. Renna ha dimostrato in questi sei anni un grande attaccamento alla Città di Cerignola, le ha voluto bene – prosegue il primo cittadino- ed è stato un esempio di dedizione e una grande guida non solo per i fedeli. La vicinanza ai più deboli, l’instancabile impegno nella lotta alle ingiustizie, l’attenzione meticolosa per gli ultimi hanno reso il suo cammino l’incarnazione della ‘Chiesa in uscita’ voluta da Papa Francesco”.

“Con la Chiesa di mons. Renna abbiamo condiviso molto in questi pochi mesi di mandato, ma l’obiettivo comune, ossia quello di non lasciare indietro nessuno, è per noi un punto fisso nell’agire quotidiano: proprio ieri – ricorda Bonito- insieme alla Caritas abbiamo attivato un numero verde h24 per i più bisognosi, a conferma che la sinergia tra le forze sane della Città è l’unica via per operare verso il bene e con coscienza”. “A nome della città di Cerignola auguro a Sua Eccellenza mons. Renna ogni bene per il nuovo incarico e lo ringrazio sin da ora per quanto fatto fino ad oggi per il nostro territorio”, conclude il sindaco Francesco Bonito.