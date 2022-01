Monsignor Renna verso Catania: voci insistenti sul trasferimento

Giornali pugliesi ma anche voci provenienti dalla Diocesi di Catania confermano: potrebbe essere proprio Monsignor Luigi Renna ad assumere il successore di monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania, che compie infatti 75 anni e a norma del Codice di diritto canonico presenterà le sue dimissioni al Papa, dopo 19 anni alla guida dell’Arcidiocesi etnea. Papa Francesco avrebbe quindi scelto lui come nuova guida.

Renna, 55 anni, è uno dei vescovi più giovani della regione, dallo scorso maggio è anche presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e lavoro, giustizia e pace della Cei. Si tratta di una designazione a sorpresa. Mentre tutti si aspettavano un siciliano, già nelle prossime ore potrebbe diventare ufficiale l’elezione del pugliese Renna, dal 2015 vescovo a Cerignola. Il nome di Renna non è mai entrato nel toto-vescovo che da più di sei mesi circola nella curia catanese e sulle pagine dei giornali isolani. In Sicilia la nomina del pastore pugliese viene ormai data per certa. Ed è riportata anche sulle pagine de “L’Edicola del Sud”. Sarebbe imminente: questione di ore. Bocche cucite invece nel clero cerignolano dove la notizia non viene confermata, ma tantomeno smentita.