Motori: 5 auto usate da prendere in considerazione

Spesso comprare un’auto usata significa fare un ottimo affare. Infatti questa scelta si trasforma il più delle volte in una buona occasione per battere il rapporto qualità\prezzo. Come ogni investimento importante c’è bisogno di ponderare bene la decisione, in questo caso bisogna cercare di acquistare un veicolo quanto più affidabile possibile sotto ogni punto di vista. Infatti, nel tempo si è visto come alcuni marchi risultano essere qualitativamente migliori di altri in termini di prestazioni e durata. Se state pensando di cambiare la vostra vettura senza spendere troppo allora acquistarne una usata è la cosa giusta, ecco i 5 modelli d’auto usate divisi in categorie.

Berline compatte, quali sono le migliori usate da prendere in considerazione?

Chi è alla ricerca della massima qualità in una berlina compatta usata in termini di prestazioni e sicurezza, può affidarsi alle case automobilistiche tedesche che non a caso hanno conquistato il mercato, almeno per quanto riguarda questo segmento di vetture. Scegliere una Mercedes Classe A usata significa affidarsi ad un marchio che si è contraddistinto nel tempo proprio grazie alla durata dei suoi motori. Vettura sportiva, spaziosa e compatta, la Mercedes classe A sin dal suo debutto sul mercato ha conquistato il pubblico per stile e tecnologia, dotata di un’interfaccia uomo/macchina senza precedenti. È possibile trovarla con motorizzazioni a benzina, diesel e ibride anche usate e soprattutto con un’ottima qualità prezzo. Per chi non ama le linee essenziali di Mercedes-Benz allora con ogni probabilità è più attratto dal carattere grintoso di una BMW Serie 3. Negli ultimi 40 anni, la Serie 3 si è affermata come una delle berline compatte di riferimento: acquistarla usata significa portarsi in garage una vettura affidabile capace di conferire un fantastico dinamismo di guida. Infine, ma non per importanza, troviamo l’Audi A3. Si può dire che il marchio Audi è stato tra i primi a lanciare sul mercato una berlina compatta, precisamente nel 1996; questo significa affidarsi ad una vettura che conosce perfettamente le esigenze degli automobilisti. L’Audi A3 garantisce il massimo della sicurezza su strada, una guida versatile che si adatta ad ogni stile, design accattivante e tecnologia all’avanguardia.

Crossover, comfort e praticità

Sul versante crossover, Nissan Qashqai e Kia Sportage rimangono le due auto più affidabili, anche sul mercato dell’usato. Guardando la vettura Kia si nota subito il design accattivante che contraddistingue Sportage. Vettura simile alla precedente per dimensioni e comfort, rispettano entrambe a pieno le caratteristiche della categoria. La garanzia di 7 anni Kia permette di poter trovare sul mercato dell’usato vetture ancora sotto copertura, niente male vero? Guardando i punti di forza della Nissan Qashqai, troviamo sicuramente un’altissima qualità dei materiali di costruzione, comfort e praticità. Infatti, nonostante sia alta e grossa è molto facile da guidare grazie al suo sterzo leggero e all’ottima visibilità della strada. Questo fa di questa vettura un’ottima scelta per un usato, pronto anche a durare ancora per molti anni.