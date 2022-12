“Natale allo stadio con noi”, l’iniziativa varata dall’Audace Cerignola

Al via l’iniziativa “Natale allo stadio con noi”. Ad annunciarla, nell’ultimo vertice societario, il presidente Nicola Grieco che ha voluto lanciare mini-abbonamenti al prezzo unico e popolare di 15 euro per consentire a tutti di godersi la squadra di calcio della propria città nella Serie C nazionale nelle ultime due sfide dell’anno solare 2022. Il sogno – si legge nella nota stampa diffusa dalla società gialloblu – è quello di colorare il “Monterisi” di ognuno dei tifosi. Il mini-abbonamento comprende le gare casalinghe Audace Cerignola-Juve Stabia (lunedì 19 dicembre, ore 20.30) e Audace Cerignola-Monterosi (venerdì 23 dicembre, ore 20.30). Il prezzo sarà unico per tutti i settori e per tutte le tipologie di spettatori (compresi i ridotti: donne, under 17, over 70). Chi non potrà assistere alle due gare potrà comunque acquistare la singola gara al costo unico e popolare di 10 euro. Stringiamoci attorno all’Audace, portiamo allo stadio le nostre mogli e nostri figli…con l’orgoglio di essere cerignolani – l’invito del massimo dirigente dell’Audace -. A breve verrà attivata la vendita sul circuito online ufficiale postoriservato.it e nei punti vendita autorizzati. Si coglie anche l’occasione per ringraziare gli abbonati e tutti i tifosi che c’erano, ci sono e ci saranno sempre, con il sodalizio ofantino ad annunciare possibili ulteriori sorprese nei prossimi giorni.