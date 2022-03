Nel gelido Palacarbonara, l’Amatori Bari supera 3-1 la Pallavolo Cerignola

L’atteso big match di recupero della 13° giornata di Serie C termina con la vittoria per 3-1 dei padroni di casa della Amatori Volley Bari che, in una sfida bella e combattuta, hanno la meglio sul collettivo cerignolano della Brio Lingerie di mister Michele Valentino. Le tre partite in sei giorni in casa fucsia si sono fatte sentire a livello sia fisico che mentale, nonostante la formazione di barese abbia meritato l’imposizione che vale al momento il secondo posto in classifica proprio ai danni delle pantere. Terminato il tour de force in una settimana, adesso la Pallavolo Cerignola dovrà resettare e dimenticare al più presto questa sconfitta già dalla gara di sabato pomeriggio, al PalaDileo, contro la Dinamo Molfetta di mister Marzocca. Sarà una gara da vincere per riprendere il cammino interrotto nella gelida serata di ieri sera in quel di Bari.

Condividi questo articolo: