Niente stipendio: i lavoratori del verde pubblico pronti ad incrociare le braccia

I dipendenti della società per la gestione del verde pubblico “Cerignola più verde” sono in stato di agitazione, pronti ad incrociare le braccia. La ragione risiede nel mancato pagamento dello stipendio di marzo. Il mese arretrato non fa ben sperare e la prospettive non paiono essere delle migliori.

I lavoratori non hanno ricevuto la mensilità di marzo e temono anche per il mese in corso. Secondo alcune voci – fatto non confermato – la stessa cooperativa non avrebbe ricevuto il pagamento delle spettanze, probabilmente dal consorzio del quale è parte. Nelle prossime ore si attendono voci ufficiali sulla questione.