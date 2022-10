“Noi” a colloquio con la città: «questa amministrazione è incapace di offrire risposte»

«Tekra, impiantistica e ospedale, solo per citarne alcuni, sono temi che questa amministrazione non vuole ne affrontare ne realmente risolvere». Questa è la sintesi di quanto emerso nella conferenza stampa nella quale il gruppo di opposizione guidato da Tommaso Sgarro (con i consiglieri Luca Lombardi e Marcello Moccia) ha fatto, ad un anno esatto dalle elezioni, il bilancio della situazione politica e amministrativa di Cerignola. Diversi i temi affrontati, diverse le questioni che tengono banco e rispetto alle quali in molti sono intervenuti per offrire il proprio contributo.

«Non abbiamo mai chiesto poltrone, non abbiamo alcun interesse personale – sottolinea Sgarro -. A Bonito avevamo chiesto impegni precisi per la città, tra cui un’azienda pubblica in grado di gestire impianti, racconta e smaltimento dei rifiuti. Ad oggi sappiamo che vorrebbe optare per un progetto di finanza e una gara, alla quale, ve lo anticipo, potrebbe anche ripresentarsi Tekra e vincerla. La via è un’azienda pubblica. E non ci sono scuse o impedimenti. Se non sa come fare venisse a chiamarci. Sappiamo noi come si fa. Anche perché loro dopo un anno non sono riusciti manco a cambiare il nome a via 14 giugno, la strada che celebra la data della vittoria di Metta. In un anno non sono stati buoni di cambiare il nome, figuriamoci il resto».

Immancabile il riferimento a quanto accaduto tra primo e secondo turno un anno fa, quando l’intera compagine che aveva sostenuto il professore appoggiò poi Francesco Bonito «per senso di responsabilità – dicono -, per non riconsegnare Cerignola nella mani di chi era già stato commissariato per infiltrazioni mafiose e regalare alla città un destino che replicasse quanto avvenuto nel 2019. Una scelta che tanti ci hanno rinfacciato. Io dico che non aveva senso far vincere che sarebbe stato poi commissariato nuovamente». Ma non solo. «Ci fu un incontro – racconta Marcello Moccia -. Oltre a noi consiglieri eletti erano presenti il candidato Bonito, Maria Dibisceglia e Teresa Cicolella. In quell’occasione non abbiamo chiesto nulla e ci siamo accordati su scelte importanti per la città. Tra le altre cose anche sulla necessità della nomina di un capo di gabinetto. Nessun nome, non ci interessava e non ci interessa, ma è necessaria una figura di mediazione politica. Ad oggi niente e quasi tutti i temi proposti non sono stati minimamente affrontati».

«Il dibattito pubblico si è normalizzato e affievolito in questa città – accusa Sgarro -. Manca la politica, mancano i movimenti civici. Il volume dell’opposizione volutamente non è stato alto. Ma adesso è il momento. E’ passato un anno e non ci sono scusanti» precisa Sgarro, che, ritornando sul passato, aggiunge: «la nostra mancata partecipazione a questa amministrazione è stata dovuta alla mancanza di un discorso politico che non può risolversi solo in una spartizione di incarichi. Il nostro apporto è stato fondamentale, visto quanto accaduto alle ultime elezioni. Noi e chi ha fatto parte dell’altro centrosinistra non fa parte del centrosinistra che governa oggi Cerignola. Ci era stato chiesto cosa avremmo gradito e abbiamo esposto il nostro desiderata sulla base di un discorso politico, che è il grande assente. Quando abbiamo provato a riunire la maggioranza ci siamo trovati a gestire la cosa invece che con i diretti interessati con familiari ed affini. Con il Sindaco non è stato possibile e ci siamo accomodati dall’altro lato, a fare opposizione».

I TEMI «In commissione urbanistica abbiamo spinto per la realizzazione della rotatoria su via Manfredonia. Nostro l’impulso anche per la struttura di fronte a Buon Consiglio, dove abbiamo chiesto il miglioramento della viabilità dell’incrocio per chi costruisce. Questo per citare l’urbanistica, dove non si è mosso praticamente nulla. Il Sindaco ha detto che adesso cominceranno a vedere per il Pug, dopo aver perso di fatto un anno. La sensazione è che rispetto alle priorità di questa città nulla si muove. Tari e Ciclo dei rifiuti, cimitero, urbanistica, sicurezza sono tutti temi elusi. E anche il commercio. Noi siamo a favore delle manifestazioni. Trovo surreale quando a protestare è anche l’amministrazione. È vero che le ragioni stanno ad un livello internazionale ma su questa storia ciascun livello istituzionale può e deve fare qualcosa. Ad esempio produrre un documento politico in cui l’amministrazione si impegnasse a fare qualcosa: se votiamo le comunità energetiche poi dobbiamo dar seguito. Conosco Sergio Cialdella da tempo immemore e sono certo che molta roba uscita non è farina di Sergio ma di chi interviene per avvelenare i pozzi sui fatti dell’amministrazione. Detto questo mi sarei però aspettato iniziative per movimentare il commercio. E’ complicato calendarizz