Noi-Comunità in movimento: «La crisi energetica non si frena con una fiaccolata»

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato stampa dell’associazione Noi-Comunità in movimento, relativo alle iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale per combattere il caro energia dei commercianti. Nella nota, si indicano alcune misure da adottare per alleviare i costi della categoria.

Siamo di fronte a una crisi energetica senza precedenti. Manifestare e protestare fa sempre bene, ma che utilità ha in questo caso? La fiaccolata con annessa serrata di 24 ore delle attività commerciali (a cui non tutti aderiranno), proposta dall’amministrazione comunale non servirà neppure a sensibilizzare sul tema la cittadinanza, che sta già pagando sulla propria pelle l’aumento delle bollette. Premesso che ogni intervento locale non può che essere parziale e non risolutivo, occorre, tuttavia, costruire una proposta politica. Non basta lo slittamento della TOSAP (peraltro in prossimità dell’inverno e pagata solo da alcuni). L’amministrazione deve provvedere quantomeno ad una riduzione e/o differimento della TARI per le attività commerciali. Si dovrebbe, nel breve, incentivare una ricontrattazione dei contratti energetici predisponendo interventi di efficientamento energetico della rete e degli impianti (pubblici e privati), con propri tecnici o affidandosi ad esperti (ci sono le ESCo-Energy Service Company, società deputate a questo tipo di lavori).

Occorre rilanciare il commercio, creando le condizioni affinché si generino extra introiti per gli esercenti. Programmare eventi che coinvolgano le attività commerciali e aumentino la platea dei consumatori attirando anche gente dalle città limitrofe. Su questo manca totalmente una programmazione. Occorre rilanciare il tema dell’autosufficienza energetica comunale. Esattamente 5 mesi fa è stato approvato in consiglio comunale, all’unanimità, la mozione sulle comunità energetiche, dopo di che il nulla…la cosa sembra essere sparita dall’attenzione dell’amministrazione. È un tema che va rilanciato. Nessuno ha la bacchetta magica, tantomeno i Comuni, ma il problema non possono risolverlo una fiaccolata o una serrata che rischiano di essere un flop e di danneggiare ulteriormente il commercio per il mancato incasso di un giorno lavorativo perso. Ci vogliono buon senso e politica. Stare a guardare non è amministrare.